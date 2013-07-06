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مصرع حارس مركز التدريب المهني أثناء مطارته لصوص بكفر الشيخ

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مصرع حارس مركز التدريب المهني أثناء مطارته لصوص بكفر الشيخ مصرع حارس مركز التدريب المهني أثناء مطارته لصوص بكفر الشيخ

اللواء “أسامة متولى”، مدير أمن كفر الشيخ

لقي مصطفى على الطباخ 45 سنة حارس أمن مركز التدريب المهني بحي سخا بندر كفرالشيخ والتابع لوزارة الصناعة، مصرعه بعد قيام لصوص مجهولين بإطلاق النيران عاى رأسه .

‏تلقى اللواء “أسامة متولى”، مدير أمن كفر الشيخ بلاغاً من محمد محمود يوسف 54 سنة إداري بمركز التدريب المهني بسخا ومقيم بقرية أبوطبل مركز كفرالشيخ قال فيه إنه أثناء وجوده مع زوج شقيقته المجنى عليه المكلف بحراسة الأمن بالمركز جهة عملهما فوجئ المجني عليه بمجموعة من اللصوص يقتحمون المركز ،ويقومون بسرقة محتوياته.

وأضاف فقام المجني عليه بمطاردتهم فقفزوا من أعلى السور محاولين الفرار والهرب خارج المركز،وتمكن من اللحاق بأحدهم والإمساك بقدمه فأخرج اللص مسدسه وأطلق منه أعيرة نارية نحو رأس المجني عليه فأرداه قتيلا في الحال ،وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي كفرالشيخ العام.

‏انتقل إلي مكان الحادث المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ،وتبين أن الجثة ملقاة بجانب سورالمركز من الداخل ،وبها فتحتي دخول وخروج بالرأس والذراع الأيمن ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3155 إداري قسم أول كفرالشيخ.

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