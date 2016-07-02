حملة حج لأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة

أعلن مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي عن تنظيم حملة خاصة لأسر شهداء الإمارات والمصابين والجرحى من القوات المسلحة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل ودعم الشرعية في اليمن لأداء فريضة الحج خلال هذا العام.

وتأتي الحملة التي تحمل عنوان " لن ننسى تضحياتكم " انطلاقا من دور مكتب شؤون أسر الشهداء الفاعل لتعزيز نشاطات المساهمة المجتمعية وتقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمتها أبناء الإمارات في الذود عن حياض الوطن ونصرة للمظلوم.. كما تأتي المبادرة انطلاقا من حرص المكتب على رعاية كافة شؤون أسر الشهداء والجرحى ودعمهم للقيام بهذه الشعيرة الدينية.

وأكد مكتب شؤون أسر الشهداء أن تنظيم حملة "لن ننسى تضحياتكم" للحج يأتي ضمن مجموعة المبادرات والبرامج التي يطلقها بهدف تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي وإبراز فخر واعتزاز وتقدير قيادة وشعب دولة الإمارات لتضحيات شهداء وجرحى الوطن الأبرار الذين قدموا أغلى ما عندهم في سبيل إعلاء راية الوطن وحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وأكد المكتب أن هذه المبادرة سيتبعها سلسلة من المبادرات النوعية الأخرى التي تصب في إطار ترسيخ معاني التعاون والتعاضد مع اسر الشهداء فيما ثمنت عائلات وأسر الشهداء والجرحى هذه المبادرة مشيرين أنها تؤكد مدى حرص واهتمام المكتب على تلبية احتياجات ومتطلبات أسر شهداء الوطن.

يذكر أن مكتب شؤون أسر الشهداء أسس تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليعنى بشؤون أسر شهداء الوطن وليختص بمتابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لأسرة وأبناء الشهيد وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام بهم.

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