الأرصاد: غدا الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى



> يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، وأما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية .

> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

> الإسكندرية 25 32

> مطروح 22 31

> بورسعيد 25 32

> دمياط 25 32

> بلطيم 25 31

> الإسماعيلية 24 36

> السويس 24 36

> العريش 21 34

> نخل 21 36

> طابا 20 37

> الطور 26 34

> مرسى علم 30 38

> الغردقة 27 39

> شرم الشيخ 29 38

> رفح 20 33

> كاترين 18 32

> سيوة 21 38

> المنيا 24 37

> الفيوم 24 36

> رأس سدر 25 36

> أبوسمبل 27 41

> وسط الدلتا 25 35

> أسيوط 23 37

> سوهاج 24 38

> الأقصر 26 40

> أسوان 27 41

> شلاتين 27 41

> حلايب 29 39

> الوادى الجديد 26 40

> قنا 27 40

> نويبع 27 37

> السلوم 22 31