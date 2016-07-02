أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بعد هجمات بروكسل وإسطنبول.. ألمانيا تعتزم رفع أعداد أطقم الأمن في مطاراتها

Google+ Print
بعد هجمات بروكسل وإسطنبول.. ألمانيا تعتزم رفع أعداد أطقم الأمن في مطاراتها بعد هجمات بروكسل وإسطنبول.. ألمانيا تعتزم رفع أعداد أطقم الأمن في مطاراتها

عناصر من أمن المطارات في ألمانيا (أرشيفية)

تعتزم ألمانيا رفع أعداد أطقم الأمن في بمطاراتها، وذلك بعد الهجمات التي وقعت على مطاري بروكسل وإسطنبول التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، قال الرئيس التنفيذي لرابطة المطارات (ايه دي في)، رالف بايزل، في مقابلة مع صحيفة “هايلبرونر شتيمه” الصادرة اليوم السبت، إنه “إلى جانب رفع عدد قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني، سيتم تعزيز الاستعانة بمتخصصين لديهم القدرة على التعرف على الأنماط السلوكية للمسافرين داخل صالات المطارات”.

وأوضح بايزل أن “مصادر الخطر المحتمل يمكن التعرف عليها سريعاً من خلال الرصد المستهدف للأشخاص الذين يقومون بسلوكيات مثيرة للشكوك”.

وأشار بايزل إلى أنه يجري في الوقت الراهن تجريب “الربط بين الرقابة وتقنية التعرف على الوجوه”، وأضاف أن هذه الوسيلة سيتم استخدامها من قبل أجهزة الاستخبارات لتحديد العناصر الإسلامية الخطيرة “وهكذا يمكن نظرياً إطلاق جرس إنذار في حال دخول شخص مشبوه مبنى المطار”.

وطالب بايزل باستخدام أجهزة المسح الضوئي للجسم في المطارات في كل انحاء ألمانيا، وقال إن هذه الأجهزة يجري الاستعانة بها الآن وتقنيتها تطورت بصورة بددت حدوث مخاطر صحية جراء استخدام هذه الأجهزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي