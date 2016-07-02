بعد هجمات بروكسل وإسطنبول.. ألمانيا تعتزم رفع أعداد أطقم الأمن في مطاراتها

تعتزم ألمانيا رفع أعداد أطقم الأمن في بمطاراتها، وذلك بعد الهجمات التي وقعت على مطاري بروكسل وإسطنبول التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، قال الرئيس التنفيذي لرابطة المطارات (ايه دي في)، رالف بايزل، في مقابلة مع صحيفة “هايلبرونر شتيمه” الصادرة اليوم السبت، إنه “إلى جانب رفع عدد قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني، سيتم تعزيز الاستعانة بمتخصصين لديهم القدرة على التعرف على الأنماط السلوكية للمسافرين داخل صالات المطارات”.

وأوضح بايزل أن “مصادر الخطر المحتمل يمكن التعرف عليها سريعاً من خلال الرصد المستهدف للأشخاص الذين يقومون بسلوكيات مثيرة للشكوك”.

وأشار بايزل إلى أنه يجري في الوقت الراهن تجريب “الربط بين الرقابة بالفيديو وتقنية التعرف على الوجوه”، وأضاف أن هذه الوسيلة سيتم استخدامها من قبل أجهزة الاستخبارات لتحديد العناصر الإسلامية الخطيرة “وهكذا يمكن نظرياً إطلاق جرس إنذار في حال دخول شخص مشبوه مبنى المطار”.

وطالب بايزل باستخدام أجهزة المسح الضوئي للجسم في المطارات في كل انحاء ألمانيا، وقال إن هذه الأجهزة يجري الاستعانة بها الآن وتقنيتها تطورت بصورة بددت حدوث مخاطر صحية جراء استخدام هذه الأجهزة.