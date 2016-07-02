مدير شرطة المسطحات: جميع الشواطىء المصرية تخلو من أسماك القرش

قال اللواء حامد العقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إن جميع الشواطىء المصرية يتم تأمينها بشكل كامل، مؤكدا فى الوقت نفسه خلوها من أسماك القرش.

يأتى هذا فى ظل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى حول هجوم أسماك القرش مؤخرا على المصطافين كما حدث فى العين السخنة.

وأوضح اللواء العقيلى أن أسماك القرش وفقا للدراسات العلمية تعيش فقط فى المياه العميقة وليس الشواطئ، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه قد يحدث وقائع محدودة لهجوم من سمك القرش على مصطاف أو اثنين، نتيجة قيام بعض المراكب أو السفن بإلقاء الحيوانات النافقة في المياه، وتجرفها الأمواج إلى الشواطىء، وهو ما يتسبب فى خروج سمكة القرش إلى الشاطىء بحثا عن الطعام، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه يتم العمل على رفع الحيوانات النافقة أولا بأول لتفادى وقوع ذلك.

وحول جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لإعادة الوجه الحضاري لنهر النيل، أكد اللواء العقيلي أنه تم خلال الفترة الماضية شن المزيد من الحملات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة كافة المراسي العشوائية والمخالفات التي تتسبب في التلوث البصري والسمعي، وتؤثر بشكل سلبى على المظهر العام لنهر النيل، مشيرا إلى أنه تم إزالة كافة تلك المراسى فى المسافة ما بين كوبرى 6 أكتوبر وحتى كوبرى 15 مايو، مما أتاح للمواطنين حرية التنزه على الكورنيش دون أية مضايقات، مع تعيين خدمات ثابتة لضمان عدم رجوع أصحاب المخالفات إلى سابق عهدهم.