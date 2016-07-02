مرشح نمساوي للرئاسة يثير احتمال إجراء تصويت لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

ذكر مرشح اليمين المتطرف الذي حصل على فرصة ثانية للفوز بالرئاسة النمساوية في مقابلة اليوم السبت، أنه تحت ظروف معينة يمكن أن تجري بلاده استفتاء حول الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وتحدث نوربرت هوفر، من حزب “الحرية” إلى صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية بعد قرار أصدرته المحكمة الدستورية أمس الجمعة، بإعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي، والتي خسرها بفارق ضئيل أمام منافسه من حزب الخضر الكسندر فان دير بيلين، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وقال هوفر، إن “إجراء استفتاء حول خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون له ما يبرره إذا تم قبول تركيا في الاتحاد أو إذا تغيرت المعاهدات الأوروبية لكي تعطي لبروكسل مزيداً من السلطات على عواصم الدول”.

وذكر المرشح الرئاسي أنه “إذا انضمت تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، سيكون هناك سبب مشروع لاستطلاع رأي شعب النمسا بشأن رغبته في البقاء من عدمه في مثل تلك الأجواء”.

وأضاف هوفر: “أيضاً تغيير المعاهدات الأوروبية نحو تقليص آخر في سلطات الدول الأعضاء سيقود النمسا تلقائياً لاستفتاء”.