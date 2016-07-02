وساطة قبلية تنجح فى عملية تبادل 10 أسرى بين المقاومة فى مأرب والحوثيين

جرت عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الشعبية فى مأرب ومليشيات جماعة أنصار الله الحوثيين بوساطة قبلية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى تديرها الجماعة أن الوساطة نجحت فى الإفراج عن خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل خمسة من أسرى المقاومة.

ولم تشر وسائل الإعلام التابعة للمقاومة إلى هذه العملية حتى الآن فى الوقت الذى نشرت فيه الوكالة أسماء الأسرى التابعين للجماعة.

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