مقتل وإصابة 8 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات بالمحور الغربى مع داعش

لقى جنديان بقوات الجيش الليبى مصرعهما وأصيب 6 آخرون، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بالمحور الغربى بمدينة بنغازى.

وأكد الناطق باسم الكتيبة «309 طبرق» المنذر الخرطوش، فى تصريح صحفى السبت، أن جنديين قتلا وأصيب 6 آخرون جراء الاشتباكات العنيفة مع تنظيم "داعش"، لافتا إلى أن قوات الجيش تتمركز فى محيط مصيف المعلمين بعد السيطرة على مصيف الجوهرة بمحور غرب بنغازى شرقى البلاد.

وقال الخرطوش أن قوات الجيش الليبى والوحدات المساندة فى انتظار أوامر الاقتحام، موضحا أن "الاشتباكات لم تتوقف بمحور غرب بنغازى".

وأضاف الخرطوش أنه "بعد تلقى الأوامر والتعليمات التى أصدرتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فجر الأربعاء الماضى لقواتها فى كافة محاور القتال فى مدينة بنغازى بالتقدم، قدمت فرقة الاستطلاع تقريرا كاملا عن طبيعة مواقع تمركز وتواجد مقاتلى تنظيم «داعش» والتشيكلات المسلحة المتحالفة معه فى منازل وفيلات الجوازى والحضيرة الجمركية وميناء الملاحة، وبناء عليه رسمت خطة سير المواقع الهجومية ومن ثم حددت ساعة الصفر".

وتابع الخرطوش، أن "الهجوم كان غير متوقع والتحرك كان سريعاً، ونتج عنه إحكام السيطرة على الجوازى وعمارات الشركة التركية فى نصف ساعة فقط، مشيراً إلى أنه تم الدخول فى اشتباكات مسلحة لمدة 3 ساعات على أطراف شركه الجوف وما سهل الدخول والسيطرة على الشركة، هو تجاوز لمواقع البحر لميناء الملاحة واختراق للحضيرة".

ووصف الخرطوش ضربات سلاح الجو الليبى بـ«الموجعة» لتنظيم «داعش» والتشيكلات المسلحة المتحالفة معه، حيثُ تم استهداف مواقعهم بشكل دقيق ومكثف لمصنع المكرونة مما ساعد على اقتحامه وانسحاب مقاتليهم من شركة الجوف خوفاً من الالتفاف من أطراف مصنع المكرونة ومحاصرتهم، مؤكداً أن تقدم الكتيبة «302» ووحدات الجيش الليبى الأخرى باتجاه معسكر درع ليبيا قنفودة والشهير بمعسكر «وسام بن حميد» ساهم فى السيطرة على شركة الجوف من الكتيبة «309» وسرايا الإسناد سرية البراغثه وسرية القوات الخاصة الكتيبة «17 صاعقة» وسرية الشهيد على الثمن «التبو».

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