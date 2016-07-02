القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة الخالدية شرق الرمادى

شرعت القوات العراقية التابعة إلى قيادة "عمليات الأنبار"، السبت، فى عملية عسكرية لتحرير جزيرة الخالدية شرق الرمادى من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوى أن القطعات العسكرية التابعة إلى الفرقة العاشرة معززة بقوات فرقة المشاة الألية الثامنة بالجيش بدأت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة لتحرير جزيرة الخالدية من سيطرة داعش، مشيرا إلى أن العملية انطلقت من محورين فى منطقة "البو عبيد" وأن الطيران لا يشارك بها لسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت فى 9 فبراير الماضى استكمال تحرير جميع محاور مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار من قبضة داعش، وفتح طريق الرمادي-بغداد مرورا بمنطقة الخالدية عقب تحرير مناطق الصوفية والسجارية وجويبة وحصيبة شرقى الرمادى. . وأن القوات العراقية اقتحمت مدينة الرمادى يوم 22 ديسمبر الماضى، وسيطرت على أحياء المدينة وحررت المجمع الحكومى وسط الرمادى يوم 28 من الشهر نفسه ورفعت العلم العراقى عليه.

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