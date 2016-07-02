لجنة التحقيق: عدم تضرر أجزاء وحدة الذاكرة في الصندوق الأسود للطائرة المصرية

أعلنت لجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، أن الاختبارات المكثفة التى أجريت على مكونات اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR للطائرة A320 بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسى، أظهرت أنه لم تتضرر أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالجهاز.

وتم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة، وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة.

كما جاءت نتائج الاختبارات إيجابية حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التى تحتوى عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهاز CVR.

وقد تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفنى للحادث إلى القاهرة فى أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التى تم اصلاحها لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الادارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى.

هذا وتستمر أعمال انتشال الرفات البشرية طبقاً للإجراءات المتفق عليها.