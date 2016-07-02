وزير النقل يتفقد طريق القاهرة – السويس.. ويؤكد: سيكون المحور الرئيسي للعاصمة الجديدة

تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، يرافقه اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، صباح اليوم السبت، طريق (القاهرة / السويس) في المسافة بين طريق القاهرة الإقليمي حتي السويس بطول 70 كيلو متر الذي يتضمن إنشاء 6 كباري ونفق، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ في هذا المشروع الحيوي الهام الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق.

صرح الوزير، خلال الجولة، أن الأعمال الخاصة بهذا الطريق تتم وفق قياسات الجودة العالية، وأن التطوير الخاص بالطريق يشمل طريقا لسيارات النقل الثقيل في كل اتجاه، وإضافة حارات مرور إضافية ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأضاف “سعيد” أن هذا الطريق سيساهم في خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون محور الطرق الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة.