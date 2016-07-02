أجمل فساتين العيد بلمسات كلاسيكية ناعمة

قدمت المصممة السعودية الشابة "فهدة" مجموعة مكونة من 3 فساتين كلاسيكية أنيقة لماركة After Twelve، وقد ظهرت اللمسة الكلاسيكية الأنيقة على كل تصميم منها.

وعلى الرغم من أن هذه المجموعة ضمَّت 3 فساتين، إلا أن كل فستان من بينها ظهر بأسلوب مختلف كلياً عن الآخر، فجاء الأول ضيقاً بتصميم البيبلوم الناعم، وصمم الثاني بشال أسود أعطاه طابعاً درامياً أنيقاً، أما الثالث فكان بتصميم ملكي ساحر.

شاهدي هذه التصاميم الكلاسيكية من After Twelve، واختاري منها ما يناسب إطلالتكِ في العيد.