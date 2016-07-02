علماء أستراليون يطورون لقاحا فعالا لمرض الملاريا

أعلن فريق من العلماء الأستراليين اقترابهم من تطوير لقاح ضد الملاريا، فقد كشف العلماء فى "معهد والتر للبحوث الطبية"، توصلهم لوسيلة لوقف طفيلى الملاريا من غزو خلايا الدم الحمراء الصحية.

وقال البروفيسور "آلان مواش" رئيس الفريق البحثى، عند حذف البروتينات الأساسية لا يتمكن طفيل الملاريا من اختراق خلايا الدم الحمراء السليمة لدى الإنسان، مشيرا إلى أن النتائج الواعدة المتوصل إليها تعكس فهما أكبر لوظيفة هذه البروتينات وفرص تنميتها واستغلالها لتطوير لقاح فعال لمكافحة الملاريا، حيث تعد تطوير لقاحات جديدة لمكافحة الملاريا من الأولويات البحثية العالمية.

فقد لوحظ أن ما يقرب من نصف سكان العالم فى خطر من الإصابة بالملاريا كل عام، مع أكثر من 200 مليون شخص مصاب، فضلا عن أن الأدوية المضادة للملاريا الموجودة أقل فعالية كما طور طفيل الملاريا مقاومة للعلاجات.

جدير بالذكر أن طفيل الملاريا يقتل ما يقرب من 450.000 شخص سنويا، معظمهم من الأطفال دون الخامسة.

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