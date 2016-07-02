الطقس المتوقع على الدولة للأيام الثلاثة القادمة

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب الضباب والضباب الخفيف إضافة إلى نشاط الرياح المثير للغبار.

وقال المركز في بيان له اليوم أن الطقس سيكون اليوم وغدا رطبا مع إحتمال تشكل بعض الضباب والضباب الخفيف والرياح شمالية غربية نشطة غربا مع غبار وأتربة مثارة أحيانا خاصة غربا نهارا مع إنخفاض في درجات الحرارة وظهور بعض السحب شرقا قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر وسيكون البحر مضطربا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وسيكون الطقس يوم الإثنين رطبا مع إحتمال تشكل بعض الضباب خاصة غربا وإحتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا قد يتخللها سقوط بعض الأمطار والجو مغبر أحيانا نهارا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وقد يضطرب أحيانا في بحر عمان.