تقرير في الجول - 3 أسباب تجعل تواجد إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد فائدة للجميع

"حان الموعد لإعلان وجهتي القادمة"..

زلاتان إبراهيموفيتش أعلن أنه سيرتدي قميص مانشستر يونايتد الموسم المقبل ليجتمع مع مدربه السابق في إنتر ميلان جوزيه مورينيو.

FilGoal.com يستعرض 3 أسباب تجعل تواجد إبراهميوفيتش مع مورينيو في يونايد مكسب للأطراف الثلاثة.

-أن تكون اللاعب "الوحيد" مع المدرب الوحيد

"على العامة أن ينادوني بالمدرب الوحيد الآن وليس بالمدرب الخاص حتى يحقق أي مدرب ما حققته بالفوز بالألقاب الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني".

إبراهيموفيتش سيكون لديه الفرصة في تكرار تصريح مدربه إذا حقق لقب الدوري الإنجليزي مع فريقه الجديد في الموسم المقبل.

اختيار إبراهيموفيتش اللعب لمانشستر يونايتد دون عن غيره من الأندية من الممكن أن يتم تلخصيه في جملة "إذا أردت الفوز فعليك بالتعاقد مع مورينيو".

زلاتان سبق وحقق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة، والدوري الإيطالي مع إنتر ميلان والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وفي حال الحصول على لقب الدوري الإنجليزي سيصبح اللاعب "الوحيد" في العالم الذي جمع بين كل ألقاب هذه البلدان.

ربما ينتظر السويدي تحقيق الدوري الإنجليزي ليمارس عجرفته على الصحفيين في المؤتمرات الصحفية أكثر من انتظاره لتحقيق مجد شخصي.

- الصداقة

"مورينيو؟ الشخص الوحيد الذي قد أموت من أجله".

ترى ماذا الذي فعله مورينيو مع إبراهيموفيتش في موسمٍ واحد فقط في إيطاليا ليجعله يموت من أجله؟

دائما ما وصف زلاتان مورينيو بأنه رجل خاص واستثنائي، يعرف كيف يحفز لاعبيه دون أن يتحدث كثيرا.

مورينيو أجاد التعامل مع شخصية إبراهيموفيتش بالشكل الأمثل، ولم يتعامل أي شخص مع الفتى السويدي في الملعب مثلما تعامل معه مورينيو، وهذا ما ينعكس في تخصيص إبراهيموفيتش فصل خاص للحديث عن مورينيو –سُمى بإسمه- دون عن غيره في كتابه "أنا زلاتان".

حرب كلامية

"تنافست مع جوارديولا في الليجا لمدة موسمين، كل منا حقق لقب الدوري مرة واحدة، هنا في إنجلترا الأمور تختلف إذا وجهت تركيزي نحوه وهو قرر أن يركز معي سيحقق مدرب آخر الدوري"، مورينيو متحدثا عن ما دار بينه وبين بيب جوارديولا عندما تولى البرتغالي تدريب ريال مدريد، فيما كان المدرب الإسباني يتولى تدريب برشلونة.

صراع مورينيو وجواريولا سيتجدد أيضا هذا الموسم، لكن التنافس سيكون للهيمنة على المدينة أولا وحسم ما إذا كانت مانشستر حمراء أم زرقاء، قبل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

مورينيو يعلم أجواء الدوري الإنجليزي جيدا بولايتين مع تشيلسي حقق فيهما الدوري 3 مرات، فيما لا يعرف جوارديولا عن الإنجليز سوى لغتهم.

الدخول في حرب كلامية –الهواية المفضلة بعد التدريب- سيجعل مورينيو يخسر الكثير، ربما يناور من بعيد لبعيد.

رجل أخر سيكون في مرمى النيران.

إبراهيموفيتش يجيد التعامل والتراشق بالكلمات جيدا، مع جوارديولا على وجه الخصوص.

"أنت تخاف من مورينيو، ويبتل بنطالك عندما تواجهه"، زلاتان مخاطبا جوارديولا قبل مباراة برشلونة وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010.

السويدي لا يفوت فرصة للدخول في معترك كلامي ولا يتأثر بما حوله من هجوم أو حديث سلبي؛ بل يجدها فرصة مناسبة من أجل استفزاز الخصم أكثر وتسجيل الأهداف، أمور يحبها مورينيو للغاية.

زلاتان سيكون سلاح مورينو للرد على المنافسين في المؤتمرات الصحفية قبل أن يكون سلاح الشياطين الحمر في الملعب.