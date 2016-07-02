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بالصور.. محافظ المنيا يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر في مسجد الفولي

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل «ONA»:

شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إحتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر، بمسجد الفولي بمدينة المنيا، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر الشريف.

وأدى “المحافظ”، صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، ثم بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف عن فضل ليلة القدر، واختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.

من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن”ليلة القدر لها منزلة عظيمة عند الله لكون العبادة فيها خير من ألف شهر”.

وأوضح أن “الله أخفى على عبادة موعدها للاجتهاد في الطاعة والتقرب إليه في كل وقت”، لافتا إلى “أن العلماء اختلفوا في تسميتها فقال بعضهم سميت بذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذو قدر على رسول ذو قدر إلى أمة ذات قدر، وقيل أيضا أن الله عز وجل يقدر فيها ويقضي ما يكون في تلك السنة .

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