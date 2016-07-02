طباخ أرجنتيني: عملية احتجاز الرهائن في دكا أشبه بـ«مجزرة»

قال طباخ أرجنتيني يعمل في أحد مطاعم دكا الذي كان مسرحاً ليل الجمعة السبت لهجوم وعملية احتجاز رهائن تبناهما تنظيم داعش، أن ما حصل كان “مجزرة”.

وأشار الطباخ الشاب دييغو روسيني لقناة “سي 5 ان” الأرجنتينية، إلى أن ما عاشه “كان لحظة رهيبة”، موضحاً أن المهاجمين “دخلوا يحملون أكياساً تحوي متفجرات وقنابل وعبوات”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: “أحد المهاجمين فتح النار علي لكنه لم يتمكن من إصابتي”، مشيراً إلى أنه استطاع الهرب عبر شرفة المطعم مع مجموعة من الأشخاص.

وكان روسيني أكد لأحد أصدقائه الموجودين في بوينس أيرس خلال مكالمة بينهما قبل أن ينقطع الإنترنت أن ما عاشه “كان مجزرة، فقد دخلوا (المهاجمون) وهم يطلقون النار”.

وقال روسيني لقناة “تودو نوتيسياس” التلفزيونية الأرجنتينية: “لا أعلم كم شخصاً قتلوا”.

وقتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 أخرون بجروح وتم احتجاز رهائن ليل الجمعة السبت في أحد مطاعم الحي الدبلوماسي في العاصمة البنغلادشية دكا، وذلك في هجوم تبناه تنظيم داعش.

وهاجم عشرات العناصر المسلحين مطعم هولي ارتيسان بيكري في العاصمة البنغلادشية يرتاده دبلوماسيون وأجانب، وفق ما قالت الشرطة وشهود.

واقتحم المهاجمون المطعم قرابة الساعة 21.20 (13.20 ت غ) هاتفين “الله اكبر”، وفتحوا النار واستخدموا متفجرات، وفق المصادر نفسها.

وسارع تنظيم داعش إلى تبني إطلاق النار وعملية احتجاز “الرهائن”، بحسب ما أعلنت وكالة أعماق التابعة له.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك “أكثر من عشرين قتيلاً من جنسيات مختلفة إثر الهجوم الانغماسي على مطعم ارتيزان في دكا”، مشيراً إلى أن “الانغماسيين يحتجزون رهائن داخل المطعم (…) وسط تبادل لإطلاق النار مع الشرطة البنغالية”.