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بالصور.. ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى بالشرقية

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بالصور.. ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى بالشرقية بالصور.. ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى بالشرقية
تمكن الرائد أحمد فخرى العزازى، رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل من الإسماعيلية، قبل ترويجه كمية من مخدر الهيروين تقدر بحوالى 250 جراما فى عيد الفطر كانت بحوزته، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت معلومات سرية قد وردت للرائد أحمد فخرى العزازى، رئيس مكتب مكافحة مخدرات فاقوس، عن قيام "فراج نايل فراج" 25 سنة عاطل ومقيم الكيلو 14 طريق بورسعيد الإسماعيلية، القنطرة غرب الإسماعيلية، بترويج كمية من مخدر الهيروين بناحية الصالحية الجديدة.

وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية تمكنت مأمورية برئاسة العقيد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، وتحت إشراف كل من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، واللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تم عمل كمين للمتهم وضبطه وبحوزته "17 كيسا من مسحوق الهيروين، تزن حوالى 250 جراما، وسلاح نارى طبنجة ماركة بيرتا و3 طلقات"، وذلك أثناء قيادته السيارة رقم ط ص و 4371، وذلك بالقرب من كوبرى الكسارة دائرة قسم الصالحية الجديدة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

المضبوطات ، السياره المضبوطه (1)
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المضبوطات

المضبوطات ، السياره المضبوطه (2)
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السيارة المضبوطة

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