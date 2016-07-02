صفحة بالغش اتجمعنا تنشر ورقة امتحان الديناميكا المؤجل لطلاب الثانوية

نشرت صفحة "بالغش اتجمعنا" إحدى الصفحات المتخصصة فى تسريب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ورقه امتحان مادة الديناميكا المؤجل لطلاب الثانوية العامة نظام حديث.

وقد بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة امتحان مادة الديناميكا، وذلك بعد قرار إلغاء الامتحان الأحد الماضى 26 يونيو الماضى بعد تسريب الأسئلة قبل بدء اللجنة بساعة، حيث يختبر ما يقرب من 120 ألف طالب وطالبة فى عدد 1580 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

- بدء امتحان الديناميكا المؤجل لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

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