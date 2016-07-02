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إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

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إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام 11 شخصا مصابين فى مشاجرة وقعت بناحية قرية نجع النجار دائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجوار، تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة والفصل بين الطرفين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية والرائد محمود جلال الشريف بوقوع مشاجرة بنجع النجار دائرة المركز بين طرف أول، وليد عشرى عبد العال 29 سنة عامل، وحمادة عشرى عبد العال 23 سنة عامل، وشعبان عشرى عبد العال 19 سنة عامل، ومحمد عشرى عبد العال 60 سنة عامل، وعشرى عبد العال حسين 60 سنة عامل - مصابين "بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، وتم حجز من الثالث حتى الخامس بمستشفى سوهاج العام، وبين طرف ثانى جمال حمدان محمد 45 سنة بالمعاش، وحمادة عمر السيد عمار 33 سنة سائق، وعمر السيد عمار جودة 63 سنة سائق، وهيثم جمال حمدان محمد 16 سنة طالب، وحسنة خلف محمود 65 سنة ربة منزل، ويامنة عبد الحميد أحمد 47 سنة لا تعمل مصابين "بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات الجيرةز

وبسؤال الطرفان تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال المركز اليوم، وجار العرض على النيابة العامة.

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