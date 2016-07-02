العثور على جثة شاب حقن نفسه بمادة مخدرة داخل دورة مياه قاعة أفراح بالوراق

لقى شاب مصرعه نتيجة حقن نفسه بمادة مخدرة بمنطقة الوراق، حيث تم العثور على جثته داخل دورة مياه خاصة بقاعة أفراح وبجواره حقنة تحتوى على سائل مخدر، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا من العاملين بإحدى قاعات الأفراح يفيد بعثورهم على جثة شخص داخل دورة مياه خاصة بالقاعة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين للعقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة من خلال المعاينة أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 28 عاما يرتدى كافة ملابسه، كما عثر بجواره على حقنة تحتوى على سائل مخدر.

وكشف تقرير الكشف الطبى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة تعاطى الشاب مادة مخدرة بواسطة الحقن، فحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة وباشرت التحقيق.

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