أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة شاب حقن نفسه بمادة مخدرة داخل دورة مياه قاعة أفراح بالوراق

Google+ Print
العثور على جثة شاب حقن نفسه بمادة مخدرة داخل دورة مياه قاعة أفراح بالوراق العثور على جثة شاب حقن نفسه بمادة مخدرة داخل دورة مياه قاعة أفراح بالوراق
لقى شاب مصرعه نتيجة حقن نفسه بمادة مخدرة بمنطقة الوراق، حيث تم العثور على جثته داخل دورة مياه خاصة بقاعة أفراح وبجواره حقنة تحتوى على سائل مخدر، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا من العاملين بإحدى قاعات الأفراح يفيد بعثورهم على جثة شخص داخل دورة مياه خاصة بالقاعة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين للعقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة من خلال المعاينة أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 28 عاما يرتدى كافة ملابسه، كما عثر بجواره على حقنة تحتوى على سائل مخدر.

وكشف تقرير الكشف الطبى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة تعاطى الشاب مادة مخدرة بواسطة الحقن، فحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة وباشرت التحقيق.

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى وفاة شاب بجرعة مخدرات فى مصر القديمة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم