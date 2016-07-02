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ربة منزل تقتل شقيق زوجها لرفضه دفع 2000 جنيه فى البساتين

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ربة منزل تقتل شقيق زوجها لرفضه دفع 2000 جنيه فى البساتين ربة منزل تقتل شقيق زوجها لرفضه دفع 2000 جنيه فى البساتين
انهت ربة منزل حياة شقيق زوجها، بعدما سددت له طعنة نافذة أودت بحياته على إثر مشادات بينهما، لمطالبتها له بدفع مبلغ مالى من رصيد معاملاته مع زوجها المحبوس بسجن الاستئناف، إلا أنه رفض فسددت له طعنة أودت بحياته، وتم ضبطها وإحالتها إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا بوقوع مشاجرة فى عقار بمنطقة عرب المعادى، وعلي الفور انتقل، وعثر على جثة "سامح .م. ا" 37 سنة سائق، وبها إصابات عبارة عن (جرح طعنى بالصدر).

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وزوجة شقيقه "راندا. ح. م" 43 سنة،ربة منزل، بسبب مطالبته بمبلغ 2000 جنيه من رصيد معاملات مالية بينه وشقيقه (المحبوس بسجن الاستئناف فى قضية أموال عامة).

وأكدت التحريات أن المشادة تطورت بينهما إلى مشاجرة وتعدت خلالها على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثة إصابته بجرح طعنى أودى بحياته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمة وبحوزتها السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمة.

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