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محمد طه أستاذ الموال على «شعبي FM» في أول أيام عيد الفطر

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محمد طه أستاذ الموال على «شعبي FM» في أول أيام عيد الفطر محمد طه أستاذ الموال على «شعبي FM» في أول أيام عيد الفطر

محمد طه، أستاذ الموال على “شعبي أف إم”

كتبت – إنجي لطفي

يقدم الإذاعي ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، في أول ايام عيد الفطر حواراً على شعبي FM كان أجراه مع أستاذ الموال الفنان الشعبي الكبير محمد طه عام ١٩٨٩ والذي يجيب على كل سؤال بموال يرتجله في نفس اللحظة.

كما يتحدث عن الموال وأهميته وجملته الشهيرة (ع الأصل دور) وسفرياته الكثيرة حول العالم بالجلباب البلدي والطربوش وكيف كان يحرص هو وأعضاء فرقته على أن يكونوا خير سفراء لمصر في كل بلد ذهبوا إليه.

الحوار يذاع يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر في العاشرة مساءً، ويعاد في اليوم التالي في نفس الموعد.

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