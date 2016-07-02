مصرع طفل في حادث تصادم سيارة بـ« توك توك» في سوهاج‎

مراسل «ONA»:

> لقي طفل مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية “توك توك” بناحية إدفا – دائرة مركز سوهاج .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة طهطا من مستشفي طهطا العام بوصول الطفل محمد أبو القاسم محمد أحمد، 5 سنوات ، ويقيم ببندر طهطا ” جثة هامدة – إدعاء حادث سيارة” .

بالإنتقال والفحص وسؤال عم المتوفـي” علي محمد أحمد”، 49 سنة – سائق ، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء إستقلال الطفل المتوفـي دراجة نارية “توك توك ” ، رفقة والدته اصطدمت بهما السيارة رقم “هـ ق أ 6219 “، قيادة خالد سيد صدقي محمد، 17 سنة – عامل – ويقيم بناحية ادفا – دائرة مركز سوهاج .

> ونتج عنه وفاته، وأتهم قائد السيارة بالتسبب فـي ذلك، وبمواجهة قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم التحفظ علي المركبتين بديوان القسم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد وضبط قائد الدراجة النارية .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5490 – جنح القسم لسنة 2016 ، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .