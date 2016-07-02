أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع طفل في حادث تصادم سيارة بـ« توك توك» في سوهاج‎

Google+ Print
مصرع طفل في حادث تصادم سيارة بـ« توك توك» في سوهاج‎ مصرع طفل في حادث تصادم سيارة بـ« توك توك» في سوهاج‎

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:
> لقي طفل مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية “توك توك” بناحية إدفا – دائرة مركز سوهاج .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة طهطا من مستشفي طهطا العام بوصول الطفل محمد أبو القاسم محمد أحمد، 5 سنوات ، ويقيم ببندر طهطا ” جثة هامدة – إدعاء حادث سيارة” .

بالإنتقال والفحص وسؤال عم المتوفـي” علي محمد أحمد”، 49 سنة – سائق ، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء إستقلال الطفل المتوفـي دراجة نارية “توك توك ” ، رفقة والدته اصطدمت بهما السيارة رقم “هـ ق أ 6219 “، قيادة خالد سيد صدقي محمد، 17 سنة – عامل – ويقيم بناحية ادفا – دائرة مركز سوهاج .
> ونتج عنه وفاته، وأتهم قائد السيارة بالتسبب فـي ذلك، وبمواجهة قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم التحفظ علي المركبتين بديوان القسم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد وضبط قائد الدراجة النارية .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5490 – جنح القسم لسنة 2016 ، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا