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ضبط صاحب محل ألعاب بحوزته فرد خرطوش وطبنجة و6 آلاف قطعة ألعاب نارية بسوهاج‎

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ضبط صاحب محل ألعاب بحوزته فرد خرطوش وطبنجة و6 آلاف قطعة ألعاب نارية بسوهاج‎ ضبط صاحب محل ألعاب بحوزته فرد خرطوش وطبنجة و6 آلاف قطعة ألعاب نارية بسوهاج‎

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:
> تمكنت مباحث بسوهاج، من ضبط 13 قضية تموينية، بيانها كالتالـي: “إسلام على طنطاوى عبد الله، 21 سنة – صاحب محل لعب أطفال، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، وبحوزته” فرد خرطوش محلي الصنع – طبنجة صوت عيار 9 مم – عدد 6480 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام “، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين .

و “مصطفي منصور عبد الحفيظ عبد الرحمن”، 26 سنة – صاحب محل جزارة – ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته لحوم بلدية غير صالحه للإستهلاك الآدمي – وتم ضبط عدد “40″ كجم لحوم غير صالحه – تحرر عن ذلك المحضر رقم 52 أحوال إدارة مباحث التموين .

كمـــا تـــم ضبــــط ” 4 قضية عدم الإعلان عن الأسعار ، و4 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و 3 قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية” .

 

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أونا

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