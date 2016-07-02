قوات إنفاذ القانون تواصل الحرب على مناطق الإرهاب بسيناء

واصلت قوات إنفاذ القانون بسيناء اليوم العمليات الأمنية بمناطق الحرب على الإرهاب فى سيناء، وأفادت مصادر أمنية مطلعة، أن طائرات عسكرية قصفت أهدافا وبؤرا لمجموعات مسلحة بمناطق جنوب وشرق مدينة الشيخ زويد ورفح، وتشيرالمعلومات الأولية لسقوط عدد من القتلى والجرحى من العناصر التكفيرية.

كما تم إلقاء القبض على عنصر مسلح أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة انفجرت بالقرب منه، ما أدى لأصابته، وتم التحفظ عليه أمنيا فى المستشفى، وتفجير 4 عبوات ناسفة زرعت على جوانب طرق مختلفة بمنطقة الشيخ زويد ورفح وتم تفجيرها عن بعد دون خسائر، كما انفجرت عبوتين ناسفتين أثناء مرور آليات أمنية بمحيط مدينة العريش وطريق العريش رفح.

أضاف المصدر، أنه تم خلال العمليات إلقاء القبض على 44 مشتبها بهم، جارى فحصهم أمنيا، للتأكد من عدم ضلوعهم فى عمليات إرهابية أو تسهيل مهام إرهابيين ومعاونتهم، كما تم الإفراج عن 22 آخرين ممن سبق إلقاء القبض عليهم للاشتباه بهم، بعد أن تبين أنه لاعلاقة لهم بالأحداث الجارية.

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