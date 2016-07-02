6 أسباب تؤدى إلى الشعور بانتفاخ البطن

1-التهاب المعدة: إذا لاحظت أعراضا مثل الأسهال ودما فى البراز وآلاما فى البطن وفقدان الوزن، فيمكن أن يكون سببها التهاب الأمعاء.
>2- متلازمة القولون العصبى: الجهاز الهضمى يعمل بنظام معقد من الأعصاب وفقدان التنسيق داخل هذا النظام وطريقة عمل الأمعاء ينتج عنه القولون العصبى، وبالتالى الشعور بالانتفاخ.
>3- الجفاف: هذا الخلل يمكن أن يوقف عملية الهضم، لذا من الممكن تعويضه بشرب الكثير من الماء.
>4- قلة النوم: تفرز هرمون الإجهاد الذى يمكن أن يزعج الجهاز الهضمى مما يحدث انتفاخا وإمساكا.
>5-التغييرات الهرمونية: على سبيل المثال متلازمة ما قبل الحيض يمكن أن تؤدى إلى المعدة المنتفخة، مما يجعلك عرضة للإمساك واحتباس السوائل .
>6- الحساسية الغذائية أو الحساسية: يمكن أن تؤدى إلى الانتفاخ، ومن المواد الغذائية التى تؤدى إلى الانتفاخ منتجات الألبان والأطعمة التى تحتوى على الجلوتين.
>- لو بتعانى من انتفاخ البطن.. وصفات طبيعية للعلاج.. تعرف عليها