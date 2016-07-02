6 أسباب تؤدى إلى الشعور بانتفاخ البطن

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "netdoctor"، أن هناك عددا من الأسباب تؤدى إلى الشعور بالانتفاخ، تتضمن الآتى:

1-التهاب المعدة: إذا لاحظت أعراضا مثل الأسهال ودما فى البراز وآلاما فى البطن وفقدان الوزن، فيمكن أن يكون سببها التهاب الأمعاء.

>2- متلازمة القولون العصبى: الجهاز الهضمى يعمل بنظام معقد من الأعصاب وفقدان التنسيق داخل هذا النظام وطريقة عمل الأمعاء ينتج عنه القولون العصبى، وبالتالى الشعور بالانتفاخ.

>3- الجفاف: هذا الخلل يمكن أن يوقف عملية الهضم، لذا من الممكن تعويضه بشرب الكثير من الماء.

>4- قلة النوم: تفرز هرمون الإجهاد الذى يمكن أن يزعج الجهاز الهضمى مما يحدث انتفاخا وإمساكا.

>5-التغييرات الهرمونية: على سبيل المثال متلازمة ما قبل الحيض يمكن أن تؤدى إلى المعدة المنتفخة، مما يجعلك عرضة للإمساك واحتباس السوائل .

>6- الحساسية الغذائية أو الحساسية: يمكن أن تؤدى إلى الانتفاخ، ومن المواد الغذائية التى تؤدى إلى الانتفاخ منتجات الألبان والأطعمة التى تحتوى على الجلوتين.

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