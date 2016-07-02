7 وصفات للتخلص من القلق والتوتر بدون أدوية

يعد القلق والتوتر من أبرز الأشياء التى تنغص على البشر حياتهم، وتجعلهم لا يشعرون بأى فرحة أو بهجة رغم أنهم قد يتوفر لهم كل مقومات السعادة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الوسائل المثبتة علميا للتخلص من القلق والتوتر دون الحاجة لاستخدام أدوية، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.استخدام بطانية مزدوجة أو سميكة يساهم فى الحد من القلق، لأنها تجعلك تشعرك بنفس الإحساس المريح الذى يحدث إذا حضنك شخصا ما بسبب الضغط الواقع على جسدك، حيث يساهم هذا الشعور المريح فى إراحة الجهاز العصبى وتشجيع جسمك على إنتاج بعض الهرمونات المعززة للمزاج مثل الإندرفين والسيروتونين، ولكن قد يعتبر هذا الحل غير مناسب بالنسبة للبعض بسبب ارتفاع الحرارة الذى نعانى منه خلال فصل الصيف.

2.التوقف عن استخدام الهاتف المحمول لفترة كافية، حيث ثبت أن إدمان استخدام الموبايل والإنترنت يزيد معدلات الاكتئاب والقلق وفقا لدراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة إيلينوى الأمريكية.

3.الحصول على النوم الكافى خلال الليل يعد من أكثر الوسائل التى ثبت علميا أنها تساهم فى الحد من القلق والضغوط النفسية، وفقا لدراسة حديثة أجراها باحثون ممن جامعة كاليفورنيا الأمريكية.

4.الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون وتقليل مستويات سكر الدم المرتفعة قد يساهم فى الحد من القلق والتوتر وفقا للدراسة المنشورة بالمجلة "British Journal of Pharmacology".

5.ممارسة اليوجا فقد ثبت علميا أنه يساهم الحد من القلق وتحسين المزاج لأنه يعزز إفراز أحد الموصلات العصبية التى تنظم تشاط الأعصاب وتعمل على تهدئة الجهاز العصبى، وهى تعرف باسم "GABA ".

6.التنفس بعمق وببطء يساهم فى تحفيز العصب الحائر، الأمر الذى يجعل الجسم يسترخى ويحد من الضغوط النفسية الواقعة عليه.

7.استخدام استخدام الأقلام الملونة فى الكتابة، خاصة عند سرد إحدى المواقف الصعبة التى جعلتك تشعر بقدر كبير من الضغط النفسى يساهم فى مكافحة القلق والتوتر، وكلما كانت الألوان أكثر تنوعا كلما شعرت براحة أكبر.

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