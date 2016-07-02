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بالفيديو والصور.. أكثر من 400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان

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بالفيديو والصور.. أكثر من 400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان بالفيديو والصور.. أكثر من 400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان
أدى ما يقرب من 400 ألف مصلى، صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى فى القدس الشريف بفلسطين، فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم.

ونشرت صفحة دائرة الأوقاف الإسلامية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وصورا يظهر المصلين أثناء أداء الصلاة فى ساحة المسجد الأقصى.

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (1)
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الآلاف يؤدون صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (2)
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صورة بانوراما للمصلين فى المسجد الأقصى

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (3)
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شباب يعتلون أسطح السيارات لأداء الصلاة

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (4)
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صورة من أعلى تظهر أعداد كبيرة من المصلين

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (5)
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السيدات يشاركن فى الصلاة بالمسجد الأقصى

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (6)
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صفوف المصلين فى المسجد الأقصى

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (7)
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الآلاف يؤدون الصلاة بليلة 27 رمضان فى المسجد الأقصى

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (8)
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أعداد غفيرة فى صلاة التراويح بالمسجد الأقصى

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (9)
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مئات الآلاف فى ليلة 27 بالمسجد الأقصى

400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان (10)
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صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى بفلسطين


>- بالصور.. زحام بمساجد الإسكندرية لقيام ليلة القدر بصلاتى التراويح والتهجد

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