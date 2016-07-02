بالفيديو والصور.. أكثر من 400 ألف مصلى فى المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان

أدى ما يقرب من 400 ألف مصلى، صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى فى القدس الشريف بفلسطين، فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم.

ونشرت صفحة دائرة الأوقاف الإسلامية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو وصورا يظهر المصلين أثناء أداء الصلاة فى ساحة المسجد الأقصى.



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الآلاف يؤدون صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى



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صورة بانوراما للمصلين فى المسجد الأقصى



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شباب يعتلون أسطح السيارات لأداء الصلاة



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صورة من أعلى تظهر أعداد كبيرة من المصلين



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السيدات يشاركن فى الصلاة بالمسجد الأقصى



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صفوف المصلين فى المسجد الأقصى



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الآلاف يؤدون الصلاة بليلة 27 رمضان فى المسجد الأقصى



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أعداد غفيرة فى صلاة التراويح بالمسجد الأقصى



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مئات الآلاف فى ليلة 27 بالمسجد الأقصى



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صلاة العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى بفلسطين

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