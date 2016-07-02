أمن شمال سيناء يستعيد سيارة مبلغ بسرقتها فى العريش

تمكن ضباط قسم شرطة أبورديس من استعادة سيارة مبلغ بسرقتها من منطقة العريش بشمال سيناء فى وادى فيران بجنوب سيناء التابعة لدائرة.

كان العميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد طاحون رئيس مباحث أبو رديس يفيد قيام عاطلين باستقلال سيارة مبلغ بسرقتها بمنطقة وادى فيران بمحافظة جنوب سيناء وأمر اللواء مجدى موسى مساعد الوزير لأمن جنوب سيناء بسرعة ضبط المتهمين واستعادة السيارة.

تم إعداد حملة أمنية وتبين قيام كل من "ج.ع" 37 سنة عاطل من طور سيناء وبرفقته ابن عمه "ع . ع" 21 سنة عاطل بسرقة السيارة لاستخدامهما الشخصى، وبالتحقيق معهما أنكرا معرفتهما بأن السيارة مسروقة وتم استعادة السيارة وتحرر محضر بالواقعة برقم 276 لعام 2016 جنح رأس سدر وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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حبس تشكيل عصابى لسرقة سيارات المواطنين بالعبور

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