القبض على هارب من تنفيذ 54 حكما قضائيا فى أسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، اليوم السبت، من القبض على هارب من تنفيذ 54 حكما قضائيا بإجمالى 47 سنة فى قضايا شيكات وضرب وتبديد.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن حملة أمنية مكبرة برئاسة العقيد أحمد نظيم رئيس مباحث قسم أول أسيوط وعضوية النقيبين أحمد عاصم وجلال وتحت إشراف العميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية من ضبط المدعو خالد م. م. 39 سنة عاطل هارب من 54 حكم قضائيا بإجمالى 47 سنة فى قضايا شيكات وضرب وتبديد.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .

القبض على "الجن" وبحوزته 3 أسلحة نارية بأسيوط

>