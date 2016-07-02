أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على هارب من تنفيذ 54 حكما قضائيا فى أسيوط

Google+ Print
القبض على هارب من تنفيذ 54 حكما قضائيا فى أسيوط القبض على هارب من تنفيذ 54 حكما قضائيا فى أسيوط
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، اليوم السبت، من القبض على هارب من تنفيذ 54 حكما قضائيا بإجمالى 47 سنة فى قضايا شيكات وضرب وتبديد.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن حملة أمنية مكبرة برئاسة العقيد أحمد نظيم رئيس مباحث قسم أول أسيوط وعضوية النقيبين أحمد عاصم وجلال وتحت إشراف العميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية من ضبط المدعو خالد م. م. 39 سنة عاطل هارب من 54 حكم قضائيا بإجمالى 47 سنة فى قضايا شيكات وضرب وتبديد.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .


>القبض على "الجن" وبحوزته 3 أسلحة نارية بأسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365