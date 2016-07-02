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بدء امتحان الديناميكا المؤجل لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

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بدء امتحان الديناميكا المؤجل لطلاب الثانوية العامة نظام حديث بدء امتحان الديناميكا المؤجل لطلاب الثانوية العامة نظام حديث

الامتحانات – أرشيفية

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة شعبة علمى امتحان مادة الديناميكا، وذلك بعد قرار إلغاء الامتحان الأحد الماضى 26 يونيو الماضى بعد تسريب الأسئلة قبل بدء اللجنة بساعة، حيث يختبر ما يقرب من 120 ألف طالب وطالبة فى عدد 1580 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عدة مظاهرات من قبل طلاب الثانوية العامة احتجاجا على قرار إلغاء امتحان الديناميكا، وتأجيل الامتحان فى مواد التاريخ للشعبة الأدبية والجيولوجيا للشعبة علمى العلوم والجبر والهندسة الفراغية لعلمى رياضة، حتى بعد غدا الاثنين.

 

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