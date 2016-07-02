التعليم: أسئلة الديناميكا المتداولة على صفحات تسريب الامتحانات غير صحيحة

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صحة امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة نظام حديث، المتداول على صفحات تسريب الامتحانات، والمقرر إجراؤه فى التاسعة من صباح اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن طباعة أسئلة الامتحانات فى إحدى الجهات السيادية بعد قرار إلغاء امتحان الديناميكا وتأجيل الامتحانات فى التاريخ والجبر والجيولوجيا للثانوية العامة.

- صدق أو لا تصدق.. صفحات تزعم تسريب امتحان الديناميكا للثانوية وشاومينج تنفى