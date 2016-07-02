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التعليم: نسبة نجاح العينة العشوائية بمادة الأحياء للثانوية 87.8%

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التعليم: نسبة نجاح العينة العشوائية بمادة الأحياء للثانوية 87.8% التعليم: نسبة نجاح العينة العشوائية بمادة الأحياء للثانوية 87.8%
اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول (نظام حديث) للعام الدراسى الحالى 2015/2016.

وقالت الوزارة فى بيان رسمى لها، إن النسبة المئوية للنجاح طبقًا للعينة العشوائية لمادة الأحياء نظام حديث بلغت (87.8%).

وبمقارنة نسبة النجاح فى العينة العشوائية لمادة الأحياء (نظام حديث) بالسنوات السابقة، وجد إنها قد سجلت فى عام 2014/2015 (82.7%)، بينما كانت فى عام 2013/2014 (89.1%).


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