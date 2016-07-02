بالصور.. بيع 10 أنواع لأسماك القرش بـ35 جنيها للكيلو فى السويس

رصد "اليوم السابع" انتشار بيع أسماك القرش داخل سوق الأسماك بالسويس، وإقبال المواطنين عليه بسبب جودته وطعمه "على حد وصفهم".

ويوجد داخل سوق السمك 10 أنواع من أسماك القرش أشهرهم وأكثرهم إقبالا من المواطنين هو أسماك "الخنثة" وسمك "القطة" وتتراوح أسعار الـ10 أنواع من 25 إلى 35 جنيها للكيلو الواحد، وتجد التعليقات الساخرة منتشرة تعليقا عن ما يعبر به البعض من الخوف من أسماك القرش وتواجدها.

وقال عبد الله صابر تاجر أسماك إنه بالرغم من أن صيد القرش ممنوع بقرار من هيئة الثروة السمكية، لكننا حاليا فى موسم صيد أسماك القرش وتوجد كميات كبيرة من سمك القرش بالسوق فى السويس، خاصة أنه يتم صيده من مناطق قريبة جدا من المدينة وليس فى الأعماق، فيتم الصيد بمياه خليج السويس بالأدبية وبالقرب حتى من كورنيش السويس، خاصة مع انتشاره.

وأوضح عبد الله أن أسماك القرش التى يتم صيدها بالقرب من شواطئ المدينة هى أسماك قرش متوسطة وصغيرة وليست كبيرة، ولا توجد منها أى خطورة على عكس أسماك القرش الكبيرة فى أعماق الخليج، التى من الممكن جدا صيدها عن طريق الصيادين المحترفين بالسويس، لكن ما يمنعهم هو تعليمات منع صيدها.



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أسماك القرش



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أسماك القرش فى المحلات



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سمك القرش

رغم مهاجمة المواطنين.. هيئة الثروة السمكية تمنع صيد القرش "ماكو" بالسويس

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