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المواقف مجانية في عجمان

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المواقف مجانية في عجمان المواقف مجانية في عجمان

أعلنت إدارة الطرق والبنية التحتية بقطاع الشؤون الهندسية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن مجانية المواقف مسبقة الدفع بدءاً من صباح غدٍ وحتى يوم الجمعة الثامن من شهر يوليو الحالي بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية أن الدائرة تحرص على مشاركة المواطنين والمقيمين وزوار إمارة عجمان فرحة الاحتفاء بكل المناسبات والأعياد الدينية، كما تعمل بجد لتوفير كل الخدمات الترفيهية للجميع خلال أيام الإجازات الرسمية.

وأوضح أن القرار يشمل كل مناطق إمارة عجمان انطلاقاً من سعيها الدائم على توفير كل مقومات الراحة والسعادة لينعموا بالأجواء الرغيدة والهانئة، ويقضوا إجازة سعيدة، رافعاً أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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