صيانة شاملة للمصليات في رأس الخيمة

أنهت دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، بعد إنجاز الأعمال الإنشائية لمصلى العيد الجديد بمنطقة سيح البير، وتنفيذ الصيانة الشاملة لثلاثة مصليات بمناطق خزام والخران والحويلات، إلى جانب الانتهاء من تجهيز حديقة صقر العامة.

مصلى جديد

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة أن أن أعمال الصيانة شملت استبدال الانترلوك القديم وتركيب آخر جديد، وتعديل وتوسعة مداخل ومخارج بعض المصليات لتتناسب مع الأعداد الكبيرة للمصلين، وتهيئة المناطق المخصصة لمواقف السيارات القريبة من المصليات.

وقال إن الدائرة انتهت من تجهيز حديقة صقر العامة استعداداً لاستقبال الزوار من العائلات والأطفال، فضلاً عن تركيب العديد من الألعاب الميكانيكية، وزراعة المساحات الخالية في شوارع الإمارة وكورنيش القواسم بأصناف من أشجار الظل والزينة.

وأشار إلى أن الدائرة ستبدأ في تركيب زينة عيد الفطر السعيد في الشوارع الحيوية بالإمارة وخاصة منطقة كورنيش القواسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من العائلات والشباب خلال العطلة، لافتاً إلى أن تزيين الإمارة يعكس أجواء الفرحة التي يعيشها الجميع في تلك المناسبة السعيدة، ويضفي على الفعاليات والأنشطة المتنوعة أجواء خاصة تجعل من رأس الخيمة وجهة لكل من يرغب في قضاء إجازة ممتعة.