4 أطعمة تسبب حرقان المعدة.. النعناع والشوكولاتة أهمها

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى"netdoctor"، أن هناك أطعمة مثيرة للدهشة تسبب حرقة فى المعدة، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

1- النعناع: على الرغم من أن النعناع يستخدم لتهدئة اضطراب المعدة، فإنه يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة، كما أن تأثير مهدئ المنثول الموجودة فى النعناع يمكن أن يكون له تأثير الاسترخاء على الصمام الذى يفصل بين المعدة والمرىء، مما يسمح لأحماض المعدة تتدفق إلى المرىء بسهولة.

2-الشوكولاتة: لأنها تحتوى على مادة الكافيين وهى مادة لها تأثير على المعدة، فهى تريح العضلات التى تتحكم فى ارتداد حمض المعدة، مما ينتج عنها تسريب للحمض ويسبب الحرقة.

3-اللبن: أثبتت الدراسات أن لبن البقر يمكن أن يحفز إنتاج حمض المعدة، ومن الأفضل تجنبه عند الشعور بحرقة المعدة.

4-المشروبات التى تحتوى على المحتوية الكافيين، كالقهوة هو فى الواقع مسؤولة عادة عن حرقة، ولكن احترس من غيرها من المشروبات التى تحتوى على الكافيين أيضا، مثل الشاى والمشروبات الغازية.

5-التبغ: الأشخاص الذين يدخنون الكثير من السجائر يعانون من حرقة المعدة بشكل كبير، لأنه يزيد من إنتاج حامض المعدة .

-أطعمة ومشروبات تعالج حرقة المعدة.. عصير الصبار وخل التفاح والموز أهمها

>