أخبار سوريا..المعارضة السورية: قتلى مدنيون فى غارات روسية شرقى حلب

أعلنت مصادر بالمعارضة السورية مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات فى غارتين جويتين للطيران الحربى الروسى على سوق شعبية، وعلى حى طريق الباب شرقى حلب شمال سوريا.

وأوضحت المصادر حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت أن الطيران الروسى شن سلسلة غارات استهدف خلالها عدة أحياء وسط حلب وعددا من البلدات فى ريف المدينة.

ومن جانبه، أوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان أن 11 مدنيا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا فى الغارات الجوية على حى طريق الباب فى الجزء الشرقى الواقع تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى مدينة حلب.

واستهدف القصف الجوى سوقا شعبيا للمواد الغذائية فى الأحياء الشرقية وهو عادة ما يكون مكتظا بالمواطنين، مشيرا إلى أن المدينة شهدت هدوء طوال النهار إلى أنه تم استهداف طريق الباب.

وتشهد مدينة حلب منذ عام 2012 معارك بين الأحياء الشرقية والأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

وتستهدف القوات الحكومية بالغارات والصواريخ والبراميل المتفجرة الأحياء الشرقية فيما تطلق الفصائل المعارضة عشرات القذائف على الأحياء الغربية.

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