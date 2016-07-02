مصادر ليبية: مقترح لتشكيل مجلس رئاسى جديد برئاسة محمد اشعيب

علمت اليوم السابع من مصادر برلمانية ليبية رفيعة المستوى أن فريق الحوار السياسى الليبى بدعم من إحدى الدول الإقليمية طرح مقترح جديد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة فى البلاد وذلك بالدفع بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد اشعيب كرئيس لمجلس رئاسى جديد يتم تشكيله من نائبين.

وأكدت المصادر وجود توافق من قبل مجلس النواب الليبى على مقترح ترشيح النائب "اشعيب" كرئيس لمجلس رئاسى يتولى تشكيل حكومة شريطة أن يكون لرئيس المجلس نائبين أحدهم يمثل جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، مشيرة إلى أن المقترح حول إجراء اتصالات مع المسئولين فى ليبيا وترعاه إحدى الدول الإقليمية التى تعمل على نزع فتيل الأزمة فى البلاد.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد توجه لسلطنة عمان للقاء المسئولين والتشاور مع العديد من أبناء القبائل ولقاء المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر للتوصل لحل لأزمة تمرير حكومة الوفاق الوطنى.

وفى سياق متصل التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خليفة حفتر مع عدد من المسئولين المصريين لبحث الحرب على الإرهاب فى الشرق الليبى وتوجه بعدها لروسيا اتحادية للقاء وزير الدفاع الروسى شويغو، فيما توجه النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسى الليبى أحمد معيتيق لموسكو بالتزامن مع زيارة حفتر للقاء بعض المسئولين الروس.

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