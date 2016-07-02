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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-7-2016 بالمصنعية في الاسواق والمحلات

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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-7-2016 بالمصنعية في الاسواق والمحلات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-7-2016 بالمصنعية في الاسواق والمحلات

سعر في اليوم السبت 2-7-2016 ، نتابع معكم اليوم في موقعنا  جديد الذهب اليوم امام الجنية المصري في الاسواق والمحلات وذلك بالمصنعية في المحلات والاسواق حيث ان فى أداء مختلف وذلك عن تعاملات امس ، ارتفعت الذهب فى تعاملات اليوم حيث انها قد ارتفعت ، بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة ، حيث سجل عيار 21 اليوم 401 جنيه.

فيما بلغ سعر الجرام لعيار “18” اليوم 343 جنيها، وسعر الجرام فى عيار 24 سجل 458 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 3208 جنيهات، بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم، 1333 دولارا بزيادة قدرها 16 دولارا عن سعر أمس.
اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-7-2016 بالمصنعية في الاسواق والمحلات

عيار 24 بـ 458 جنيها.
– سعر الذهب عيار 21 بـ 401 جنيه.
– سعر الذهب عيار 18 بـ 343 جنيها.
– سعر جنيه الذهب بـ 3208 جنيهات.
– سعر أوقية الذهب عالميا بـ 1333 دولارا.

الجدير بالذكر على أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا مفاجئا تجاوز الـ20 جنيها، جاء ذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مؤخرا، حيث سجل عيار 21 حينها صعودا كبيرا من 385 جنيها .

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