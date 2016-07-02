سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء في تعاملات اليوم السبت 2-7-2016

سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات اليوم السبت 2-7-2016 ، نتابع معكم اليوم في موقعنا جديد اسعار العملات العربية والاجنبية في الاسواق حيث نقدم لكم سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك حيث انة قد واصل الدولار حالة التذبذب والتي يشهدها سعر الدولار فى السوق السوداء، حيث انة قد انخفضت اليوم سعر العملة الأمريكية خلال تعاملات سوق الصرف “الموازى” اليوم الجمعة 1-7-2016، حيث جاءت قيمة التراجع بـ8 قروش وذلك بعد أن ارتفع فى تعاملات الأمس بقيمة 3 قروش.

وسجل الدولار فى السوق السوداء اليوم 10.90 جنيه للشراء، و11 جنيهًا للبيع، وذلك حسب بعض المستوردين المتعاملين مع سوق الصرف “الموازى”، أما السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه، فقد سجل فى التعاملات البنكية اليوم 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك المركزى.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرًا بتعديل بعض القرارات الخاصة بسوق الصرافة وتشديد العقوبات على السوق الموازية، لم تؤدِ إلى تغير ملموس فى أسعار الدولار بالسوق السوداء، حيث لا تزال الأسعار فى تذبذب مستمر ارتفاعًا وانخفاضًا بفعل العرض والطلب.

حيث انة قد اكد اليوم بعض المستوردين المتعاملين في السوق السوداء وذلك عن اسباب هذا التذبذب حيث انة قد استمر سعر الدولار عند وذلك حاجز الـ11 لمدة تزيد عن 10 أيام حتى الآن، إلى زيادة الحاجة للعملة الصعبة لتوفير احتياجات الاستيراد.

شبكةعيونالإخبارية

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