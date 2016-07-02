أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء في تعاملات اليوم السبت 2-7-2016

Google+ Print
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء في تعاملات اليوم السبت 2-7-2016 سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء في تعاملات اليوم السبت 2-7-2016

في السوق السوداء في تعاملات اليوم السبت 2-7-2016 ،  نتابع معكم اليوم في موقعنا  جديد العملات العربية والاجنبية في الاسواق حيث نقدم لكم سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك حيث انة قد واصل الدولار حالة التذبذب والتي يشهدها سعر الدولار فى السوق السوداء، حيث انة قد انخفضت اليوم سعر العملة الأمريكية خلال تعاملات سوق الصرف “الموازى” اليوم الجمعة 1-7-2016، حيث جاءت قيمة التراجع بـ8 قروش وذلك بعد أن ارتفع فى تعاملات الأمس بقيمة 3 قروش.

وسجل الدولار فى السوق السوداء اليوم 10.90 جنيه للشراء، و11 جنيهًا للبيع، وذلك حسب بعض المستوردين المتعاملين مع سوق الصرف “الموازى”، أما السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه، فقد سجل فى التعاملات البنكية اليوم 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك المركزى.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرًا بتعديل بعض القرارات الخاصة بسوق الصرافة وتشديد العقوبات على السوق الموازية، لم تؤدِ إلى تغير ملموس فى الدولار بالسوق السوداء، حيث لا تزال الأسعار فى تذبذب مستمر ارتفاعًا وانخفاضًا بفعل العرض والطلب.

حيث انة قد اكد اليوم  بعض المستوردين المتعاملين في السوق السوداء وذلك عن اسباب هذا التذبذب حيث انة قد استمر سعر الدولار عند وذلك حاجز الـ11 لمدة تزيد عن 10 أيام حتى الآن، إلى زيادة الحاجة للعملة الصعبة لتوفير احتياجات الاستيراد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم