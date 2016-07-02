الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، يصاحبه انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وسيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية، والبحر الأحمر حالته معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى والعظمى القاهرة

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25 36، الإسكندرية 25 31، مطروح 22 30، بورسعيد 25 31، دمياط 25 31، بلطيم 24 31، الإسماعيلية 24 37، السويس 25 37، العريش 21 32، نخل 19 36، طابا 20 36، الطور 25 36، مرسى علم 29 38، الغردقة 29 38، شرم الشيخ 29 37، رفح 20 30، كاترين 18 33، سيوة 24 39، المنيا 25 37، الفيوم 24 37، رأس سدر 25 37، أبوسمبل 28 40، وسط الدلتا 25 36، أسيوط 24 38، سوهاج 26 39، الأقصر 27 40، أسوان 29 40، شلاتين 29 38، حلايب 27 35، الوادى الجديد 26 39، قنا 27 39، نويبع 28 38، السلوم 21 30.

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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