محافظة القاهرة تستكمل اليوم تنفيذ خطة إخلاء مجمع التحرير من جميع إداراته

قال اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، إنه سيتم اليوم استكمال تنفيذ خطة إخلاء مجمع التحرير من خلال نقل بعض الإدارات، على أن يتم الانتهاء من إخلاء جميع الإدارات التابعة للوزارات وهيئات مختلفة ونقلها فى 30 يونيو 2017، مؤكدا أنه هناك مقترحا لنقل المكاتب التابعة للمحافظة إلى 3 مواقع مقترحة بأحياء النزهة، والساحل، والوايلى.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك إدارات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى قامت بإخلاء مكاتبها من المجمع، بالإضافة إلى إدارات أخرى تابعة لوزارة الداخلية والتربية والتعليم، مؤكدا أن المحافظة لديها 395 مكتب بالمديرية متمثلين فى مديريات الطرق والشباب والرياضة والقوى العاملة وبعض الإدارات التعليمية لأحياء غرب القاهرة.

محافظة القاهرة تبدأ غدا تنفيذ خطة إخلاء مجمع التحرير من جميع إداراته

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