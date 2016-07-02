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تعرف على موعد الإفطار والإمساك و ساعات الصوم فى اليوم الـ27 من رمضان

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تعرف على موعد الإفطار والإمساك و ساعات الصوم فى اليوم الـ27 من رمضان تعرف على موعد الإفطار والإمساك و ساعات الصوم فى اليوم الـ27 من رمضان
ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والامساك السبت ، اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و48 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 7:00 مساءً، كما حددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:12 صباحًا، أما الإمساك فى 2:52، وصلاة الفجر وبدء الصيام فيكون فى الساعة 3:12 صباحا .

ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة
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