صدق أو لا تصدق.. صفحات تزعم تسريب امتحان الديناميكا للثانوية وشاومينج تنفى

زعمت صفحات لتسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تسريب امتحان الديناميكا، المقرر إعادته اليوم السبت، قبل دخول لجنة الامتحان بساعتين، مشددة على أجزاء مهمة يجب التركيز عليها.

وعلى الجانب الآخر، نفت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" أن هذا ليس الامتحان الصحيح، ومن يعتمد عليه سوف ينجح فقط بدون مجموع.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إعادة أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) سوف يتم إجراؤه فى الميعاد المقرر له السبت 2/7/2016، كما أن امتحانات المواد (الجيولوجيا والعلوم البيئية ـ التاريخ ـ الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية") سوف يتم إجراؤها فى الميعاد المقرر لها الاثنين الموافق 4 يوليو.

وتظاهر المئات من طلبة الثانوية العامة يوم الخميس الماضى، أمام مقر وزارة التربية والتعليم احتجاجا على إعادة الامتحان.



>

إحدى الصفحات تزعم تسريب امتحان الديناميكا



>

بالغش اتجمعنا تسرب امتحان الديناميكا



>

نفى شاومينج

- صفحة شاومينج تسرب نتيجة مزعومة لطالب ثانوية عامة بمحافظة مطروح