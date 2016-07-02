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56 % من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة نقص مياه الرى

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56 % من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة نقص مياه الرى 56 % من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة نقص مياه الرى
فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان"هل تتوقع نجاح فى حل أزمة نقص مياه الرى"، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة نقص مياه الرى.

وتوقع 56 % من القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة نقص مياه الرى، بينما استبعد 42 % من القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة نقص مياه الرى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- 77%من القراء يؤيدون وضع نظام جديد للامتحانات بعد تسريبات الثانوية

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مصر 365

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