4 أسباب تدفعك لتناول البقدونس.. مضاد للسرطان ويحمى الكلى

يعد البقدونس من أفضل الأعشاب التى تتمتع بقيمة غذائية عالية ومذاق رائع فى نفس الوقت، ورغم ذلك يهمل الكثير من المصريين تناوله، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير مجموعة من الفوائد الطبية الرائعة للبقدونس، والتى ستجبرك على الإكثار من تناوله، وذلك حسبما نشر مؤخرا على موقع "رعاية" الأمريكى، وتشمل:

1.يتمتع البقدونس بقيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية وتشمل: فيتامين "أ" و"ج" بعض المعادن مثل الحديد والكبريت، وهو ما يشجعك على أن تضيفه لأى أكلة حتى تتمتع بهذه الفوائد الرائعة.

2.يتميز البقدونس بخواصه الرائعة المضادة للسرطان حسبما نشر بالمجلة الطبية "Journal of the Science of Food and Agriculture"، كما يتميز بخواص مضادة للأكسدة، حيث يعمل على تدمير الجذور الحرة المؤكسدة المدمرة للخلايا، وحماية الحمض النووى DNA من التلف، ومنع تطور وانتشار خلايا السرطان بالجسم.

3.تناول البقدونس بشكل منتظم يحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 26% نظرا لاحتوائه على المركب الطبيعى "myricetin" وذلك حسبما نشر بالمجلة الشهيرة " Journal of Nutrition ".

4.يحد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وبالأخص حصوات أوكسالات الكالسيوم، كما أنه يساهم فى تكسيرها حال الإصابة بها، وذلك حسبما نشر مؤخرا بمجلة " Urology".

