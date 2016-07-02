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الخوف يتصاعد حول العالم من انتشار سلالة "فطريات قاتلة"

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الخوف يتصاعد حول العالم من انتشار سلالة "فطريات قاتلة" الخوف يتصاعد حول العالم من انتشار سلالة "فطريات قاتلة"
حذر مسئولون فى المنظمات العالمية التى تعنى بشؤون الصحة من انتشار سلالة جديدة من الفطريات القاتلة. وقالت تقارير إن السلالة الجديدة من الفطريات والتى تسمى "كانديدا أوريس" تسبب مجموعة من الأعراض "القاتلة" التى يصعب فى النهاية النجاة من آثارها.

وذكرت تلك التقارير أن "كانديدا أوريس" من نفس العائلة التى تسبب مرض الحمى القلاعية، لكن الفارق الوحيد أن الحمى القلاعية تعمل فى الأعضاء التناسلية والفم، بينما المرض الجديد يحدث عادة فى القناة البولية والقناة التنفسية.

وما يعقد الأمور تجاه الفطر الجديد أنه يمكنه مقاومة الدواء ما يمنحه فرصة الانتشار والتمكين لنفسه، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلى ميل" فى تقريرها الصادر عن الوباء.

وفى هذا السياق قامت مؤسستا "سى دى سى" والجمعية الإنجليزية للصحة بنشر تحذيرات عن المرض لدى المستشفيات فى القوت الذى قالت فيه الجهتان "إنه لا يمكن اكتشافه عبر الطرق المعملية العادية".

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