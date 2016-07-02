النائبة سولاف درويش تطالب محافظ القليوبية بتطوير مركز شباب قرية سنديون

تقدمت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، ومسئولة الاتصال السياسى بائتلاف "دعم مصر " بطلب لمحافظ القليوبية اللواء الدكتور رضا فرحات، لإعادة بناء أو ترميم وتطوير مبانى مركز شباب سنديون المتهالكة خشية على أرواح رواد المركز وكذلك عودة ممارسة الأنشطة الرياضية بالمركز بمختلف أنواعها استمرارا للحياة بهذا الصرح الرياضى الوحيد فى سنديون.

وقالت سولاف درويش فى تصريح صحفى إن الأهالى يتضررون من افتقاد أبسط الإمكانيات المفترض توافرها لممارسة الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية فضلا عن الثقافية، وافتقار لملاعب تصلح للاستعمال الأدمى ومبنى الأنشطة مهدد للسقوط ويهدد حياة شباب مركز شباب سنديون للخطر ويوجد به إهمال فى الكهرباء والأثاث و المياه.

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